台北羽球公開賽因為新冠肺炎疫情停辦2年，今年恢復舉辦，也是中華羽協在新冠疫情後首場國際賽，不過收到選手抱怨接駁車、隔離餐點問題，羽協也迅速作出調整，力求讓比賽盡善盡美。

以下為羽協聲明稿全文：

關於外國選手反映賽事交通食宿等問題，中華民國羽球協會於收到反映後立即加派交通車，除了縮短接駁車排班間距時間，更準備機動車輛因應臨時性需求。住宿飯店提供之早餐加發麥當勞等國際知名連鎖品牌餐點，若遇素食或特殊宗教需求也安排專人客製化採購餐點，為了選手權益及時做出調整。

馬來西亞女單好手吳堇溦本屆也來台參賽，並於賽前隔離時拍攝影片，稱讚餐點配送有效率又美味，臺灣的球迷也相當熱情，協會感謝國外選手的正面肯定，未來會虛心接受選手提出的問題，並積極改善。

賽事開始後陸續有選手準備離境，協會也準備Google表單供國外出入境的選手及隊職員可以於場館﹑飯店，或是線上登記PCR檢測，於每日的早上九點採樣，力求以最快的速度產出結果報告，讓參賽的隊職員可以順利返國。

台灣對於疫情管控相對國外嚴格，在防疫泡泡模式下舉辦賽事難免會讓各國隊職員感到不適應，人力支援與控管也是大會嚴峻的挑戰，協會感謝所有與會人員的指教和包容，期許未來舉辦賽事時能更進步，也祝福所有與會人員能平安順利完賽，並希望藉由大型運動賽會的成功舉辦提振台灣國人防疫士氣。