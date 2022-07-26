台北羽球公開賽落幕，BWF選出本屆最精采的3個反手拍鏡頭，3場都是地主中華隊的比賽。第一個是日本奈良岡功大準決賽對戰「左手重炮」林俊易，第二個是戴資穎在女單準決賽對戰許玟琪，第三個是雙打決賽李洋／王齊麟對戰馬來西亞萬緯聰／鄭凱文。

林俊易放了一個網前小球，奈良岡功大隨即回敬一個巧妙的反拍， 林俊易被攻其不備，只能望球興嘆。最後奈良岡功大21比19、22比20驚險戰勝林俊易，連續3次交手都獲勝。林俊易賽前評價對手說：「他的節奏、打法跟我不合，讓我的速度發揮不順，且他破壞節奏能力很好，用頭腦打球。」

戴資穎與許玟琪是首度在國際賽交手，贏下首局之後，戴資穎第2局開打不久就擊出一記漂亮的反拍，這球利用一點延遲出手的時間差迷惑許玟琪，讓她來不及改變方向，可說是賽事的最精采的反拍。許玟琪自知不是對手，說她的目標只是對抗戴資穎至少30分鐘，最後也算達成了任務（打了33分鐘）。

李洋／王齊麟決戰馬來西亞萬緯聰／鄭凱文，由於是雙打比賽，雙方激烈交鋒更令人眼花撩亂。其中一球雙方在網前相持的時候，萬緯聰居於反手位置，冷不防一記反拍把球吊到另一側，搶得關鍵第20分。最後萬緯聰／鄭凱文大戰3局摘冠。