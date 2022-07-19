路透社調查發現，6成專家學者認為，印尼央行在21日時應該不會調高基準利率。不過，因為美國升息力道很大，防止資本可能外逃之下，也有3成猜測有機會升息1碼，至少讓當地貨幣印尼盾不要太過疲弱。

印尼央行不急著升息的本錢，也是仗著當地通膨尚未高到失控。所以，最可能升息的時間點，外界普遍認為是在8月底。其實，印尼6月通膨已增至5年新高4.35%，但當地央行還是不動如山，也是少數幾個還沒有把破紀錄低的利率上調亞洲央行其中之一。

印尼央行表示，自己關心的重點是放在核心通膨率上，目前約在2.63%，尚在忍受值2%至4%之間。不過，部分經濟學家預估，印尼的核心通膨可能一下子就會大增接近4%。上周，菲律賓以及新加坡央行不約而同地，突然就宣布緊縮政策且幅度還不小。至於西方的加拿大，則是一口氣狂升4碼。

新加坡星展銀行預測，印尼央行本周還是維持基準利率在3.5%不變，除了核心通膨沒有太高以外，大量貿易出超也是印尼盾的背後靠山。不過美元指數受到聯準會頻升息影響走高，預估印尼升息不在8月，不然9月就會看到。

大多數專家認為，印尼9月底利率有機會來到4%。至於到2022年底前，可能再升到至少4.25%。2023年印尼利率，可能挑戰疫前水準至少有5%，甚至到6%。

至於印尼通膨預估，2022年平均為3.9%，到了2023年將下滑至3.5%，高於4月預測的3.4%以及3.2%。另外，對印尼盾兌美元匯價來說，2022年迄今已貶值約5%而已，表現明顯優於跟印尼有相似條件的國家。

ANZ銀行認為，印尼央行應會升息1碼。若不升息的話，可能會被外界認為沒有先發制人，只是居於落後地位的被動者。另外，維持原利率不變，也會讓印尼盾面臨走貶壓力。