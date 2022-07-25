周一國際原油價格走跌，延續近來的低迷走勢，市場擔心美國升息將削弱燃油需求。

目前9月布蘭特期油價格下跌1.06美元或1.03%，為每桶102.14美元。紐約9月期油下跌0.97美元或1.02%，為每桶93.73美元。歐美原油期貨都是盤中由升轉跌，為連續第4個交易日走跌。

Emori Fund Management Inc.執行長Tetsu Emori表示，聯準會激進升息將導致全球經濟增長放緩和燃油需求下滑的擔憂持續升高，使油價持續承壓。中國經濟復甦乏力亦打壓市場信心。

Fujitomi Securities首席分析師Kazuhiko Saito表示，市場基調可能仍然看跌，因利比亞恢復部分原油產出料將緩解全球供應緊張。

利比亞國家石油公司（NOC）上周六宣布公司預計兩周內將產量恢復到每日120萬桶。

其他消息方面，歐盟上周宣布，為了限制全球能源安全所承受的風險，歐盟成員國同意調整制裁措施，將允許俄羅斯國有公司向第三國運送石油。

然而俄羅斯央行總裁Elvira Nabiullina上周五表示，俄羅斯不會向那些給俄國石油訂立價格上限的國家供應石油。