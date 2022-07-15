中華女壘隊於美國時間7月13日，在伯明罕世運會銅牌戰對上強敵澳洲隊，派出新生代投手柯夏愛先發，強勢壓制對手打擊投出完封勝，打線則火力全開，全場敲出11支安打，終場以6：0擊敗對手，漂亮拿下銅牌。

中華隊此役奪勝，投出完封勝的柯夏愛選手有效的壓制對手打線，其功勞來自精彩的團隊配合，另外打線頻發轟垮澳洲防線，分別在第一、二、四、五局打下分數，彼此都為勝利做出貢獻。

韓幸霖教練稱讚球員本場表現可圈可點，「在打擊部分都有串聯，戰術執行也有做到位。」 中華隊多次與澳洲隊交手，賽前更是透過情蒐小組協助，讓投捕組合能針對澳洲選手打擊特性進行配球。另外，韓幸霖強調，回國後會針對此次比賽不足的地方進行調整，下一個目標將鎖定杭州亞運，她說：「被嘲笑的夢想才是夢想，我們會努力去完成，即便短期達不到，但我們正往這個方向走，我們年輕一代球員的未來值得期待。」

中華女壘隊強勢拿下銅牌(照片/體育署提供)

女壘國家隊因疫情影響近兩年沒有國際賽，只能透過企業聯賽與日常訓練維持狀態，如今終於登上世運會舞臺，並一舉拿下銅牌，韓幸霖認為這面獎牌就是告訴大家，中華隊的年輕選手，未來會越來越好，期許將來能戰勝強敵。

其他賽程方面，合球隊今首度亮相，面對捷克隊，最終以21：17擊敗對手，拿下首勝，美國時間7月14日將出戰強敵荷蘭隊。中華隊此次與荷蘭、捷克、葡萄牙分在A組，分組前兩名晉級四強，並與B組前兩名進行交叉準決賽，勝隊將晉級金牌戰。更多我國代表團相關資訊，可在體育署「2022年世界運動會」加油官網查詢，網址:https://twg2022.tpe.sa.gov.tw/WG/Index。