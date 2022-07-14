今天在美國伯明罕傳來大好消息！中華女壘隊在世界運動會銅牌戰以6：0完封澳洲，順利奪下獎牌，此戰我國再次派出王牌投手柯夏愛先發，他擺脫上一戰的低迷，主投6局無失分，接著柯佳慧接手也成功封鎖澳洲打擊群，加上打線爆發狂敲11支安打，為中華隊進帳獎牌，女壘隊本次表現相當精采！

💥🥎 Congratulations on a fantastic tournament!



🥉 Chines Taipei wins the Bronze Medal at The World Games! #TWG2022 pic.twitter.com/F8CzEB4iDw — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) July 14, 2022

中華女壘隊上一戰慘遭強敵日本以7：0完封，無緣金牌戰門票，今天在銅牌戰碰上不敵美國的澳洲，這是雙方本屆賽會首次交鋒。而對日本慘挨2分炮狙擊的柯夏愛找回身手，先發主投6局無失分，與接棒的柯佳慧聯手封鎖澳洲打線，此外中華隊全場敲出11支安打，上演賽會首場完封勝，更進帳寶貴的銅牌。

中華隊這次排大會第6，本月10日先與世界第3加拿大交手，全場轟出13支安打，第3局狂灌4分奠定勝基，5局姜婷恩更敲出場內全壘打，終場以9：4戰勝對手，近20年來首度在世界正式國際賽擊敗加拿大。接著對第1美國以0：7敗陣，不過之後以4：1擊敗義大利，而昨天遭日本完封後今天又成功止敗。