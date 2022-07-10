TP TEAM陳曉葳奮力表現。（中華藤協提供）

2022年第二次全國藤球排名賽今天（10日）進行最後一天賽程，在高雄亞柏會舘舉行矚目的男、女甲組四人賽冠軍戰，率先登場的女子組冠軍賽，由國手化身的TP TEAM苦戰3局，以18比21、21比12、25比23逆轉擊敗FSOG；男子組冠軍賽，嘉南藥大以22比20、21比18擊敗台北眾星地獄犬A隊，風光包辦三人賽與四人賽冠軍。

世錦賽國手化身的TP TEAM，對決由國手阮鈺棋領軍的FSOG，雙方展開激戰，戰至第3局還打到「丟士」，TP TEAM最後因對手的發球失誤，驚險拿下冠軍，教練詹宇庭肯定球員表現，賽後難掩激動情緒。

「來自兩個體系的結合，希望球員能自己解決場上問題，更相信球員能拿下勝利，球員真的表現得很棒。」詹宇庭強調，兩隊表現都非常精采，讓人看到台灣藤球的發展有成，更看到未來，他說：「球員頂住壓力，精彩拿下勝利，相信他們會有更多信心，迎接月底的世錦賽重要任務。」

男子組方面，連續兩次排名賽都無緣四人賽冠軍的嘉南藥大，經過調整與加強防守，本次展現訓練成果，一路過關斬將，更擊敗尋求衛冕的台北眾星地獄犬A隊，完成賽前設定的三人賽與四人賽雙冠目標。

頻頻在網前帥氣翻殺的陶秉業，對包辦雙冠感到開心，他強調，隊友間溝通非常好，即使發生失誤，也是互相鼓勵，他說：「狀況還可以更好，面對月底的世錦賽，希望能把自己調整到更好，繳出最佳表現。」

2022年世錦賽將於7月24日在泰國舉行，也是新冠肺炎疫情賽事停辦兩年後首度舉辦，國手們除了力拚佳績，也要爭取亞運資格，中華藤協理事長蔡鴻鵬更將前往競選國際藤球總會副會長，該職務原本是前理事長葉政彥擔任，蔡鴻鵬此次將爭取此重要職務，他說：「前人的基礎，加上台灣舉辦比賽的能力，將是競選的最大後盾。」

蔡鴻鵬強調，爭取國際總會副會長的重責大任，是為了台灣藤球的未來發展，他希望未來能引進更多國際賽，包括亞洲與世界青少年錦標賽與亞洲錦標賽等重要賽事，更期待能連結泰國與緬甸的藤球強權，未來能派教練到台灣進行巡迴講習，提升臺灣藤球發展。