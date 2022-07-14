國際半導體產業協會（SEMI）於美西國際半導體展（SEMICON West）公布全球董事會選舉結果，包括日月光、環球晶、漢民等台灣企業會員於今年SEMI全球董事會中首度獲得3名席次，並由日月光半導體執行長吳田玉出任執委會副主席，呼應台灣半導體產業擴大對全球半導體供應鏈影響力的趨勢。

SEMI公布全球董事會選舉結果，科林研發（Lam Research） 總裁兼執行長Tim Archer、環球晶董事長兼執行長徐秀蘭、東京威力科創（Tokyo Electron）總裁暨執行長河合利樹獲選為SEMI全球董事會新任成員。同時根據SEMI組織章程，SEMI董事會成員亦重新改選，共有8名現任成員留任，留任委員中包含兩家台灣企業會員，分別為漢民科技副董事長林淑玲及日月光半導體執行長吳田玉。

SEMI全球董事會的執行委員會則確認委任Comet AG執行長Kevin Crofton為執委會主席，吳田玉任副主席。新任主席及副主席和董事會成員於7月13日SEMICON West期間舉行的SEMI年度會員大會宣布正式就任。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣企業會員於今年SEMI全球董事會中首度獲得3名席次，並由日月光半導體出任執委會副主席。不僅是因為SEMI台灣會員數持續穩健成長，更呼應台灣半導體產業擴大對全球半導體供應鏈影響力之趨勢。

徐秀蘭表示，半導體為最高度全球化的產業，勢必需要國際級組織與協會串聯整體生態圈以推動產業持續成長。這次能當選SEMI全球董事會成員感到相當榮幸，並期待未來與SEMI攜手共同推動半導體產業相關議題。