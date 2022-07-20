適逢七夕到來，美麗商機暴風湧現。富邦媒（8454）旗下momo購物網分享，近兩周彩妝銷售年增達100％，以經典保養品、色選多樣化的唇膏及療癒系的香氛為主打的七夕限定組最受消費者青睞。

momo祭出《香約七夕》，自7月21日至8月8日網羅全館超過600大專櫃品牌限時下殺5折起，如YSL、蘭蔻、NARS、M.A.C及SK-II等均推出momo獨家七夕禮盒，下單滿額即抽777momo幣，指定香氛商品滿920元再贈歐舒丹、ELEMIS、茱莉蔻、美體小舖等品牌人氣品牌體驗禮，預估今年七夕可帶動專櫃美妝保養銷售成長4成。

吹彈可破的好膚質就靠保養品來養成，情侶保養更為當今熱門話題，momo據站上銷售觀察，高調放閃傳情風氣盛行，外型高顏值且專為情人節設計的限量禮盒是關注焦點。如七夕獨家「SK-II」青春成雙特惠組，含全球熱銷千萬瓶的經典青春露及男士活能青春露，讓人輕鬆養出晶透美肌；以及受封地表最美彩妝的「YSL」極效活萃雙仙組，含口碑熱銷的仙女水及仙人掌精華，有助肌膚一夜發光閃耀過節。

擁有一吻定情浪漫寓意的「唇膏」，是不少人送禮的入門選品，如年度最新「蘭蔻」絕對完美唇膏-絲絨霧感就推出七夕限定版，將瓶身刻上令人醉心的星空圖案，顏值翻倍讓人少女心噴發；若為唇膏控則推薦momo獨家「NARS」雲霧誘惑禮盒限定組，內含迷你時尚經典唇膏，3款熱門色一次擁有；另「M.A.C」絲柔粉霧奢緞唇膏愛戀組，限量加贈超持妝透光水凝乳6ml及活力水噴霧30ml，讓人送得大方體面兼具實用性，均為必須手刀搶購的神級禮盒。

除了討論度居高不下的熱銷保養品及唇膏，現代人注重生活儀式感，療癒系的「香水」也晉升廣大香民的贈禮選擇，自7月至今關鍵字搜尋量更飆破10萬筆，如限量登場的「Jo Malone」玫瑰花語系列香水，散發浪漫英倫風情的玫瑰與星玉蘭及胭紅玫瑰皆不容錯過；甫上市的momo獨家「L’Occitane歐舒丹」原野快樂美體香氛組，含原野快樂鼠尾草淡香水與美體乳，以甜蜜誘人的香氣放送愛意；以及年銷千瓶的「THE BODY SHOP美體小舖」迷人女神麝香香水組，將獨特草本麝香融合多種迷人花香，更是南韓男神玄彬的愛用香。