斯里蘭卡經濟崩潰，並陷入債務違約。斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）表示，已向中國尋求在貿易、投資和旅遊方面的援助，幫助斯國實現可持續的經濟增長。

科霍納接受路透訪問時強調，中國是斯里蘭卡經濟復甦的關鍵。政府希望中國要求中企購買更多斯里蘭卡紅茶、藍寶石、香料和服裝，並提高進口相關規定的透明度和可操作性。北京還可以向中國支持的科倫坡和漢班托塔兩個大型港口項目投入更多資金，並希望更多中國遊客前往該國。

維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）上周當選斯里蘭卡新總統，科霍納說，維克勒馬辛哈已計劃訪問中國，討論包括貿易、投資和旅遊在內的合作事宜。他預計，新政府的對華政策不會有重大改變。

科霍納補充說，理解中國現時很難迅速採取行動幫助斯里蘭卡，因為中國作為主要全球債權人之一，還受到其他許多財政困難國家的影響。目前與中國關於金融援助的討論仍在進行中，但尚未確定下一次會議日期。

中國與日本同為斯里蘭卡兩個最大的海外債權人，中國還持有斯里蘭卡約10％的外債。北京早前表示，願意與其他國家和國際金融機構合作，為幫助斯里蘭卡發揮積極作用。