中國智慧型手機庫存去化持續，加上俄烏戰爭、通膨等因素，導致整體需求下降，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）預期，第三季營收將季減mid-twenties百分比（24～26％），單季毛利率則約落在low-twenties （21～23％）的水準。

穩懋26日舉辦法說會，公告第二季淨利為5.44億元，季減31％、年減41％。隨產能利用率持續下滑到60％，毛利率季減0.4個百分點、下滑至30.2％，第二季每股盈餘（EPS）為1.52元，較前一季EPS的2.08元衰退。

穩懋總管理處總經理陳舜平指出，第二季產品組合中Wi-Fi PA（功率放大器）、Infra.（基礎建設）及3D感測相關的光通訊業務，均有不同幅度的成長，其中，成長最多的3D感測逐漸擺脫第一季的傳統淡季，其次是Infra.及Wi-Fi PA的營收都超越第一季的水準。

然陳舜平也坦言，受中國智慧型手機市場庫存持續調整，影響Cellular PA營收明顯下滑。俄烏戰爭至今尚未結束，加上第二季中國進入嚴格的防疫封控，不僅影響當地消費需求，也導致原物料短缺及全球供應鏈中斷，推升原已居高不下的通膨，進一步影響終端需求，使智慧型手機庫存去化至今仍緩慢。

在整體手機需求透明度偏低的情況下，儘管美系高階智慧型手機客戶仍然依照過往的步調下單備貨，但整體安卓（Android）手機片庫存過高，為今年下半年需求投下變數。

惟穩懋仍樂觀看待產業長期的成長趨勢，認為今年大環境的變化僅短期現象。主要在於5G的大趨勢持續不變，相關基礎建設與低軌衛星布建都未臻完備，Wi-Fi 6／6E／7尚在向前推進當中，光通訊及光感測相關應用也處於萌芽階段，未來發展空間大。