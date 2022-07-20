源自美國洛杉磯的太空科技創投Infinio Capital正式來台啟動投資計畫！Infinio Capital計劃於今年募集2,000萬美元太空科技基金「Ignition Fund 1」，明泰科技（3380）昨日宣布搶得頭香，順利成為Infinio Capital太空基金投資人。

全球吹起太空科技熱潮，Infinio Capital也計劃於今年募集 2,000 萬美元太空科技基金「Ignition Fund 1」，投資全球與台灣太空產業項目，並將台灣豐厚的半導體、製造實力與太空產業接軌，助台打造國際太空產業鏈。

為了讓台灣接軌國際太空市場與最新技術，Infinio Capital引進矽谷最新創投模式Venture Studio，不僅協助新創公司發展，更協助集團企業進行技術與商機拓展！

看準此商機，明泰科技也決定參與其中，成為Infinio Capital太空基金投資人，明泰科技董事長黃文芳表示，Infinio Capital擁有豐沛的國際產業網絡，並且專注媒合商業機會，能夠有效地協助台灣廠商獲得太空供應鏈的訂單，這是明泰科技看好Infinio Capital團隊並且決定投資的主要原因。

Infinio Capital啟動的2,000萬美元太空科技基金「Ignition Fund 1」募資，第一輪到位資金已過半，過去曾協助台灣政府相關單位對接NASA和SpaceX的Infinio Capital管理合夥人林宗亮（Eric Lin）表示，後續將會立即啟動投資計畫，未來2年內，除了投資太空科技項目之外，同時以協助台灣建構太空產業生態鏈為目標。

除了太空科技基金，Infinio Capital 也引進矽谷最新型態創投模式Venture Studio，打造了Infinio Space Venture Studio（簡稱 ISVS）。

不同於傳統創投或是加速器，Venture Studio合作的對象包含了國內外新創公司與科技大廠，藉由Venture Studio讓台灣企業快速對接到國外太空科技公司的需求，合作模式包含採購、共同研發與合資成立公司，促成深度商業合作。

Infinio Capital 管理合夥人暨ISVS營運長翁榮志表示，ISVS 的合作夥伴目前已包含10家國際太空科技企業、10家台灣供應鏈企業，如深獲歐洲太空總署支持的Celestia Technologies Group、致力於打造衛星主體的立陶宛公司 NanoAvionics、保加利亞公司 EnduroSat、衛星雷射光通訊製造與服務商 Odysseus Space；台灣企業則有網通大廠明泰科技、寬頻設備供應商達運光電、經營海上衛星寬頻業務的隴華電子、著重於低軌衛星技術研發的鐳洋科技等。