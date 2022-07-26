中美審計監管商議進展未明下，中概股面對除牌風險，阿里巴巴最新公布，董事會已授權阿里巴巴管理層申請在香港聯交所主板主要上市，預計可在今年年底完成主要上市流程。完成後，阿里巴巴會在紐交所、港交所雙重主要上市，並有望成為滬港通、深港通「北水」投資範圍。

憧憬北水解禁，阿里巴巴26日開高3.4％，最多升4.5％見104.1港元，最新報103.4港元，成交17億港元。

阿里巴巴重申，美國掛牌的存託股（ADR）及在香港上市的普通股可以互相轉換，投資者可繼續選擇以其中一種形式持有集團的股份。

阿里巴巴2019年在香港第二上市，在香港流通量不斷增加，據最新中央結算系統（CCASS）資料，已有59.96％阿里巴巴股份存入CCASS內。若以交易額計算，阿里巴巴港股2022年首6個月日均成交約7億美元，而阿里巴巴ADS日均成交為32億美元。

阿里巴巴指出，鑒於集團在大中華區擁有重大的業務營運，集團預期雙重主要上市地位將有助擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性，尤其是可觸達更多位於中國及亞洲其他地區的投資者。

事實上，阿里巴巴三年前回流，掀起美國上市中概股回港潮，但礙於滬深港通只限納入在香港主要上市股份，以第二上市方式回流的阿里巴巴一直無法納入港股通內。

近期，隨中美審計監管分歧久未取得解決方案，多家中概股被美國證交會SEC列入「預定除牌名單」，部分以第二上市登港的中概股如嗶哩嗶哩已提出轉為香港主要上市，而理想汽車、小鵬汽車則以主要上市方式回流，最新已獲納入港股通投資範圍。

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇在聲明表示：「我們收到董事會授權，可申請增加香港為主要上市地，希望讓更廣泛多元的投資者，尤其是中國和亞太其他地區的阿里巴巴數字生態參與者，能共享 阿里巴巴的成長和未來。香港和紐約同為全球重要的金融中心，開放、多元、高度國際化是兩者共同的特質。香港也是阿里巴巴全球化戰略的起點，我們對中國的經濟和未來充滿堅定的信心。」