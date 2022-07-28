即將於8月4日線上舉行金手指奬趨勢論壇，由主辦方金手指奬執委會，攜手cacaFly、yahoo奇摩、網易傳媒合辦的第一場「數位創意新趨勢-沉浸式體驗&NFT」論壇，將邀請行業專家為大家解析數位創意行銷的新趨勢。會中將邀請網易傳媒N3FLOW數字廠牌主理人王哲分享「數字藏品行銷」成功案例。

2021年起，元宇宙、NFT、虛擬貨幣等虛擬浪潮席捲全球，「非同質化代幣」在台灣用NFT，在大陸類似的產品則以「數字藏品」來稱呼，而今年NFT、數字藏品已躍上搜尋排行榜第一關鍵字。大陸知名「網易傳媒」為因應元宇宙時代的來臨，開啟「網易數字元店計劃」。該計劃結合知名IP、硬體技術、加上內容及社交體驗，為數字資產快速提高知名度與觸及率，為品牌及消費者提供全面性的服務。網易期待利用「新潮流」打造「新入口」創造「新收益」。

王哲於2015年加入網易傳媒。目前負責網易傳媒元宇宙營銷體系構建，爲品牌提供完整的元宇宙行銷解决方案。同時作爲網易傳媒數字藝術廠牌N3FLOW主理人，負責傳媒元宇宙IP的內容運營、實體賦能和産業布局工作。

第23屆金手指獎也吹起宇宙風，新設「元宇宙NFT應用獎」，此項目是利用元宇宙、NFT、WEB3.0、區塊鏈技術或概念，連接目標族群進行行銷，完成虛實整合的行銷目的案例作品。另有新設「沉浸式體驗應用獎」、「終端智能設備整合應用獎」、等新興獎項，獲獎者將會頒發年度大奬、金奬、銀奬、佳作及入圍證書，奬項報名至2022年8月31日24:00截止，詳細參賽辦法請洽官網。

論壇資訊：日期為8月4日首映場，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇 (報名後將提供會議連結)，詳情請上報名網址。(資料來源/周如茵)