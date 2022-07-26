國光生技（4142）因國際CDMO聯盟加追單效應，營運持穩墊高，七月營收預計可望挑戰同期歷史新高，下半年旺季效應加速發揮。

國光生表示，隨著第二條自動化產線通過歐盟查廠認證，生產量能持續增加以及製程優化，六月起持續出貨中國、東歐，預期可銜接到下半年傳統出貨旺季，月月挑戰營收數字成長紀錄。

此外，國光生近日已接獲包括東歐等海外客戶接洽追加流感疫苗訂單的可能性，顯示為因應今年秋冬流感疫情升溫，流感疫苗需求增加。

國光生十年來陸續通過國際主要醫藥市場認證，包括歐盟EMA和美國FDA、中國、加拿大、巴西等國查廠認證，並取得回教國家的清真認證，產品得以行銷歐、亞、美三大洲，並在今年成功進軍東歐市場。

為展現國際代工及國際策略聯盟成果，國光生技今年生技展將首度進駐國際醫藥專區，與策略聯盟夥伴國際注射器大廠BD共同聯展，串連跨國生物製劑產業鏈。

國光生指出，近年致力於取得國際法規認證及擴充自動化產線量能的成果已具體反映在營收數字上，接下來將以全方位疫苗及CDMO專業服務立足國際市場。

國光生透露，流感疫苗生產平台產率年年提升，對追加訂單的需求可充分滿足，無論是流感原液或流感疫苗成品都將依原訂時程出貨，而追加訂單也可望拉高國光生的營收數字，今年的營收表現精采可期。