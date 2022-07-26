再生晶圓及鑽石碟廠中砂（1560）26日公告自結財務數字，上半年合併營收35.03億元創下同期新高，歸屬母公司稅後淨利7.02億元賺贏去年全年，每股淨利4.92元。

中砂公告第二季合併營收季增12.9％達18.58億元，較去年同期成長24.9％，平均毛利率季增4.6個百分點達40.1％，較去年同期提升9.6個百分點，營業利益季增46.0％達4.76億元，較去年同期成長逾1.1倍，歸屬母公司稅後淨利季增24.3％達3.89億元，較去年同期成長逾1.8倍，每股淨利2.72元。中砂第二季合併營收、營業利益、稅後淨利等同創歷史新高。

中砂公告上半年合併營收35.03億元，較去年同期成長18.6％，平均毛利率年增8.6個百分點達37.9％，較去年同期提升8.6個百分點，營業利益8.64億元，較去年同期成長逾1.1倍，歸屬母公司稅後淨利7.02億元，與去年同期相較成長逾1.4倍，每股淨利4.92元優於預期。

中砂鑽石碟在5奈米及3奈米先進製程市占率加速提升，再生晶圓出貨暢旺且價格仍有調漲空間，搭配傳統砂輪業務穩定成長，日前已上修今年營運展望，年度營收成長目標上修至10～20％，毛利率上修至34～40％，營業利益率上修至18～24％。