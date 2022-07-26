智慧穿戴裝置領導品牌Garmin自2003年發表全球第一支GPS跑錶Forerunner錶款，迄今陪伴全球跑者跑超越630億公里，於全球各大指標路跑賽事常有超過9成覆蓋率，屢屢與頂尖運動員一同征服各大國際賽事、跨越各種訓練挑戰。

Garmin亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示，Garmin透過Firstbeat Analytics頂尖的生理數據資料庫、精準分析訓練表現，持續為全球6,600萬活躍用戶在整體運動表現、訓練與健康數據分析方面提供突破性的創新技術服務，同時提供跑者Garmin獨有的跑步科學及業界功能最完整的智慧跑錶，幫助跑者有效率突破PB，在跑步中享受更多成就、找到更多跑的理由，三鐵、超馬、越野跑者亦能透過科學化數據，制定最佳訓練、輕鬆挺進任何賽事！

Garmin Forerunner系列全新進化推出高階跑者期待已久的「Forerunner 955太陽能高階鐵人運動錶」，為業界首款搭載Power Glass太陽能充電鏡面的智慧跑錶，智慧手錶模式下可達20天續航力、GPS 模式可達49小時。

搭載觸控螢幕，讓跑者在切換運動模式、縮放地圖更加直覺；內建Multi-Band GNSS多頻定位，同時新增多項進階功能及生理狀態指標數據協助跑者制定最佳訓練，包含訓練完備程度(Training Readiness)、即時體力量表(Real-Time Stamina)、路線點距離(Up Ahead)、HRV狀態(HRV Status) 、跑者晨報(Morning Report)、優化每日訓練建議(Daily Suggested Workout)、訓練狀態指標(Training Status)，以協助評估近期鍛鍊是否高效、達到巔峰或過度，藉此判斷是否達到最佳的比賽狀態。

Forerunner 955系列也具備主要競賽工具(Race Widget) 給予完賽時間預估及訓練建議，搭配Garmin跑步動態感測器或HRM-PRO 心跳帶，可偵測步頻、步幅、垂直振幅、左右平衡觸地時間，並獲得跑步強度指標(Running Power) ，進而精準即時調整比賽策略與配速。