為幫助台商在新南向國家運作，財政部長蘇建榮今（20）日在工商時報與中華徵信所舉辦「百年巨變、黃金東協」台商一千大調查論壇指出，未來五年輸銀會增資100億元，讓資本額達420億。

蘇建榮致詞時說，自己是第三次參加這個論壇，工商時報持續關注台商前進新南向動態，協助企業成為這塊全球聚焦投資熱土上的贏家，在此表達敬佩與肯定之意。

蘇建榮說，自蔡總統2016年上任以來，新南向政策成為我國對外經貿的重要政策，透過與東南亞、南亞、澳洲及紐西蘭等國家經貿、投資夥伴關係及交流合作，強化我國與區域策略夥伴的連結，促進區域繁榮，是國家在整體發展中，很重要的政策跟時機。

蘇健榮說，依今年最新海關進出口貿易初步統計資料顯示，我國今年6月出口規模達422億美元，創連續24個月正成長；其中很顯著成長就是新南向，觀察對五大市場（中國大陸與香港、東協、日本、美國、歐洲）6月出口情況，對東協出口73.9億美元，為單月最佳表現，與日本並居最大亮點；累計今年1月至6月，東協升幅2成4，僅次於美國，可看出我國與東協國家經貿往來穩定升溫。

蘇建榮說，記得前幾年剛推出新南向政策時，被問到政策會不會成功，他說一定會，因為未來發展就是這個走向。特別近年來隨著美中貿易戰火延續、疫情反覆不定，牽動全球供應鏈重組，促使東協國家從區域製造中心崛起，也對台商全球生產布局產生了結構性調整的影響。這些都是國家發展過程中必須努力推動很重要因素，更是國家發展很重要命脈。財政部持續思考在全球政經局勢變動中，透過租稅措施跟金融產業，作為台商強力金融後盾。

蘇建榮說，我國與新加坡等八個新南向國家已簽署生效租稅協定，台商在這八個國家的投資金額占全部新南向國家投資金額9成2以上，其中也包括新加坡、越南、泰國、馬來西亞及印尼五個主要東協國家，相關經貿活動可享有租稅協定避免雙重課稅等合理租稅保障，讓台商經營成本降低、獲利可以提高。

蘇建榮表示，針對已簽署未生效的國家，如菲律賓，以及其他尚未簽署協定的東協國家，都持續積極洽談中，以營造有利經貿投資的賦稅環境。

蘇建榮提到，在金融面，財政部鼓勵公股銀行在風險控管原則下，持續評估增設海外據點，使金融業貼近新南向市場，截至今年5月底，在新南向國家共設置78家分行、支行、子行及辦事處。整體而言，公股銀行在新南向地區對台商授信餘額達7,156億餘元，協助台商取得業務發展所需資金。

另外，蘇建榮指出，輸銀是我國唯一兼顧出口推廣促進貿易的政策性銀行，這幾年持續針對輸銀增資，2016年至2021年共增資200億元，目前資本額達320億，這期間放款、保證、輸出保險業務也確實大幅增長。未來五年（2023年開始）輸銀還會增資100億元，讓資本額達420億，為未來台商在新南向國家運作，達到很大的幫助。