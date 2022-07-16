國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽，北區初賽16日正式點燃戰火，今年首度同時開放一般高中組及一般大專組參賽，競爭激烈的北區初賽一共吸引將近300支隊伍、近千位「素人高手」報名參賽，奮力爭奪7月30日舉行的全國決賽門票。

其中，征戰高中女子組的「正妹軍隊」，隊員皆來自滬江高中女籃隊，因為三人在學校皆有很多追求者，所以才這樣取名。三位籃球美少女當中，不只有同學口中的「校花」宋懿玲，另一位後衛陳靖，更是曾三度入圍金曲獎的知名樂團，四分衛主唱阿山的女兒。

儘管頂著星二代光環，陳靖卻生性低調。「今天早上默默出門，因為不想讓爸爸知道自己有報名比賽。」陳靖笑說，「假如被爸爸知道，爸爸一定會拿著相機到場邊狂拍，不喜歡在打球的時候太受人關注，會讓我覺得有點不自在。」雖然正妹軍隊最後沒能進軍全國決賽，不過三人表示，能夠一起在球場上奔馳，就是最開心的事。

同樣是籃球造就的革命情感，參戰大專男子組的「Job????」，隊上四人是畢業於台中明道中學的高中同窗，球衣上還印著Taichill（太Chill，取台中諧音），現在分別就讀於台灣大學、政治大學、以及中央大學等三所不同的學校，儘管不在同個城市，但四人仍堅持每週球聚一次。今年是他們首度報名國泰青年節3x3，也是四人學生時代的最後合體，所以他們說好一起攜帶學士服到現場拍照留念，為七年的戰友情誼，留下最熱血的回憶。

此次北區初賽，高中男子組由「馬把輝」、「無法顯示隊伍名稱」、「建中有大學生跟沒大學生」晉級；高中女子組由「大誠高中」、「Block Queen」、「關公面前耍蛋糕」晉級；大專男子組「Home Team」、「KHHL」、「就叫啊對對對啊對對對」晉級，大專女子組「天黑少一人」、「唐三讚」及「悲傷基隆港」收下決賽門票。

男女子組共12隊脫穎而出，將於30日在板橋第二運動場全國決賽捉對廝殺。屆時各組的冠亞軍之戰，也將全程於國泰人壽Youtube頻道直播，同學們可以邀請親朋好友於30日下午1點至下午5點30分期間，訂閱及追蹤國泰人壽Youtube頻道，並在直播留言區留下「#框不住的夢想-國泰3x3我最支持xxx隊」，即有機會獲得千元運動用品禮券。