台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹今年休賽季積極籌備「台鋼獵鷹元年特展x南人韌性」，今天（20日）於台南新光三越新天地進行開幕剪綵儀式，展期為期到今年10月16日，台南首隻在地職業籃球隊快閃新光，本回除了展出台鋼獵鷹T1元年的精采回顧，更將小西門連通道打造成獵鷹主場，讓還未到球場的球迷也能一同感受獵鷹主場的震撼感。

台鋼獵鷹元年特展乘載著獵鷹創隊以來的大小事，期盼球迷們都能細細品嚐，透過時間軸展示牆深入了解台鋼獵鷹，不僅有歷史事件的回顧，為期近3個月的展覽，也特別設計不同區域的裝置牆，提供給各位盡情打卡拍照。

球團精心規劃出8大展覽牆，分別是球隊介紹牆、裝置牆、視覺牆、球員牆、展品牆、形象影片牆，另外還與TOYOTA南都汽車聯手，共同打造將展覽地板還原獵鷹主場地面，球團列出創隊以來發生的點點滴滴，以歷史照片搭配文字描述帶領球迷一起回顧過去。

今日開幕剪綵儀式由球隊領隊李宗翰及總經理錢韋成帶領隊長龍弘元、獵鷹新血同時也是臺南人李漢昇出席，領隊李宗翰表示：「謝謝這麼多台南球迷陪伴台鋼獵鷹走過第一年，接下來希望有更多球迷能多多進場支持我們。」成為特展第一位客人的龍弘元則說：「進到現場回憶起球隊從零到有蠻感動的。」以新人身分到場的李漢昇看著新球隊的回憶錄，他笑說：「沒體驗到獵鷹元年，來到新球隊希望能幫助球隊創佳績，若明年還有展覽的機會，也能夠出現在牆上。」

「台鋼獵鷹元年特展x南人韌性」今日開展，為了讓觀賞的球迷獲得意義非凡紀念物，同時象徵每一位走訪元年特展的各位皆是獵鷹的一份子，將於特展開幕日起只要與任一展覽牆面合照在臉書或Instagram標註官方粉絲專頁，及限量發送「獵鷹小方巾」乙條。

另外，新光三越聯手台鋼獵鷹推出餐飲優惠，提醒球迷元年主場賽事票根不要丟！只要憑獵鷹元年賽季門票至新光三越台南新天地10家餐廳即享有獨家優惠，活動現正開跑優惠至12月31日止。

「台鋼獵鷹元年特展x南人韌性」展場佈置。（台鋼獵鷹提供）