富邦悍將羅力挑戰生涯百勝未果，最終球隊也以5比8不敵樂天桃猿，除了苦吞11連敗吞下上半季第42敗，追平2012年下半季興農牛的史上半季最多敗紀錄。

羅力今天作客桃園第4局碰上亂流，被桃猿猛攻一輪、打回4分追平，5局再丟1分，總計僅投4.2局，投出4三振、3保送，被敲9支安打失5分，退場時是敗投候選人，不過隊友在8局追平，也讓他躲過敗投。

7局打完還落後1分的富邦在8局上追平，但下半局立刻又被反超，嚴宏鈞二壘安打開啟攻勢，林立安打打回超前分，成晉再補上左外野三壘安打將領先擴大，桃猿單局再添3分。

桃猿先發投手陳冠宇躲過敗投，他今天僅先發3局用57球，投出保送、三振各1次，被敲4支安打、失4分，最終以無關勝敗作收。後援1.2局的豪勁則拿下本季第3勝（另有1敗）。

富邦最終以3分差吞敗，除了吞下近期11連敗也是上半季第42敗，追平在2012年實施「全本土政策」的興農牛下半季16勝42敗2和、史上半季最多敗紀錄。

在這11連敗的過程中教練團也有一直跟球員談話，總教練丘昌榮說：「有嚴厲的、有鼓勵的，連敗球員不願意、我們也不願意，還是繼續努力，棒球永遠有明天。」

丘總透露，剛剛賽後集合也跟大家講，今天這場部分守備有些小瑕疵，不然其實大家都有拚戰到最後，「這樣的輸球，我覺得比人家要再努力很多，至少我覺得如果沒有那些瑕疵，今天算是還不錯的一場球賽。」