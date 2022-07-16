提前鎖定季後賽門票的樂天桃猿，今天在上半季最終戰靠著林立4安打、3打點，以8比5擊敗富邦悍將，為上半季畫下完美句點。面對即將到來的下半季，總教練曾豪駒期許球員還是要全力以赴，不能出現安逸感，「還是要專著在面對每一場比賽。」

桃猿先發投手陳冠宇3局就失4分退場，好在接手的莊昕諺踩住煞車，中繼3.1局無失分，一度是勝投候選人，但8局上富邦追平戰局，也讓他生涯首勝飛走。

曾總賽後表示，陳冠宇今天狀況確實不是那麼平穩，但今天莊昕諺的表現是此役最大收穫，他認為，陳冠宇最大問題還是在心態，「我覺得他自己還要再加油，投球要過自己這一關，他在壘上有人時都投得比較閃躲，如果未來還要在先發要調整心態。」

桃猿上半季最終以37勝1和22敗作收，對於上半季總結曾總說：「能在最後一場有完美勝利，但稍作休息下半季又要開打，接下來還是要全力以赴，上半季能走到現在是大家的堅持跟專注，這份精神還是要堅持下去，不能因為已經拿到上半季就鬆懈，不想看到有安逸的感覺。」

今天繳出「猛打賞」且是勝利打點的林立可說是桃猿上半季能封王的最大功臣，他表示，上半季算是有達到自己的目標，就是幫助到球隊，至於個人成績自己不是太看重，「這只是上半季的小結算，看數據也是要看一整季，下半季還要目標要達成，目標很簡單，就是想盡辦法幫助球隊，不會因為現在成績就滿足而停下來。」