中信兄弟今天在洲際球場與味全龍進行保留比賽，比賽從2局下繼續進行，兄弟原本的先發投手泰迪因家庭因素離隊，由魏碩成接手，他繳出5.1局無失分好投，率隊以3比1勝出，拿下本季首勝的他獲選單場MVP，他也在頒獎台上向老婆獻愛。

原本這場比賽是在6月11日進行，但比賽打到2局下就因雨保留，今天兄弟將魏碩成拉上一軍接替剛離隊的泰迪投球，這也是魏碩成本季首度一軍出賽。

面對龍隊打線，魏碩成用87球投5.1局，投出4次三振、2保送，僅被敲1安、無失分，接手的呂彥青、李振昌也都力保不失，率隊奪下3連勝。

魏碩勝拿下本季首勝獲選單場MVP，站上頒獎台時突然向在看台的另一半求婚，他說：「我今天有使命，答應老婆要在球場跟她求婚，感謝老婆從無到有一直陪伴我，我甜蜜話不多，還不是個很成功的男人，但我身後已經有偉大的女人，謝謝，你願意嫁給我嗎？」老婆則回應個大愛心，代表答應他的求婚。