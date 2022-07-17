中信兄弟左投魏碩成本季一軍初登板就繳出好投，獲選單場MVP的他也趁機在頒獎台上「補求婚」，現在已育有1女的他被問到自己是不是「女兒傻瓜」？他笑著說：「我原本以為我不是。」

由於洋投象魔力、泰迪先後離隊，兄弟先發出現空缺，昨天拉上魏碩成，這也是他本季首度升上一軍，本季初登板就繳出5.1局無失分好投，奪下本季首勝也獲選單場MVP。

站上頒獎台時他也兌現承諾，向看台上的老婆補求婚，「講的話都是即興發揮，是我的心裡話。」但魏碩成笑著說，「求婚比生涯初登板還要緊張，回去再看影片覺得很傻。」

魏碩成表示，會在昨天求婚是去年就答應老婆，如果有在主場拿到MVP且剛好老婆在場，就跟她求婚，「昨天算是天時地利人和，因為婚都結了、小孩也都生了，我能做就盡量做。」

魏碩成今年從二軍出發，在二軍繳出好表現，自責分率僅1.76，他表示，今年最大不同在於心態，「過去想法太多了，場上有狀況時別人可能只有1、2個想法，但我可能就會有3、4個，甚至5、6、7、8個，教練叫我簡單化一點。」

在二軍磨練的這段時間，二軍投手教練王建民、鄭錡鴻都會不時提點他，「他們說我技術面沒有問題，主要是心理層面。」魏碩成繼續說道：「他們跟我說，你已經準備好了，上去就是釋放自己。很感謝他們花很多心思在我身上，我也抱持著不能辜負他們期望的心態，不管怎樣都要丟得很好。」

近期兄弟2大先發洋投離隊，在新洋投尚未找到前，總教練林威助點名的多名本土投手，盼能補起輪值空缺，其中就有魏碩成，對此他說：「不管球隊有什麼安排我就是照著做，就是把自己工作、本分做好，剩下的就是結果論。」