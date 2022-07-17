富邦悍將今天與中信兄弟的「金控大戰」戰至12局，最後雙方以5比5握手言和，也讓富邦中止11連敗，但仍是12連不勝的狀態。賽後總教練丘昌榮面色仍然凝重，並表示，接下來球隊會改變隊形，將會以守備為主。

富邦開局就因三壘手葉竹軒2次失誤丟掉2分，2局上他又發生1次失誤，2局沒守完就被換下場，改由辛元旭接替三壘防區。8局上兄弟洋炮福來喜敲出左外野飛球，第一時間紀錄組認定外野手王詩聰失誤，但後來改記安打，該局讓兄弟打回超前分，守備仍成為富邦勝敗最大關鍵。

雖然中止11連敗，但富邦仍是12連不勝的狀態，且守備單場又出現3次失誤，賽後總教練丘昌榮面色仍然凝重，受訪過程仍頻頻嘆氣，「我們還是有很多做不好的地方，還是守備，每次守備失誤後就會有很多狀況，滿傷腦筋的。」

丘總指出，不只內野，外野也有出現守備瑕疵，「8局詩聰的那球後來改記安打，但那球不是困難的球。黑豆（葉竹軒）也算是資深球員，但他可能太緊張，沒能把握住機會。」

在守備頻頻「煮粥」的情況下，他表示接下來球隊隊形也會做出改變，將會以守備為主，「要先以守備為主，其他的沒辦法考慮進去，當然打擊也很重要，但在沒有辦法兩者兼具只能先以守備為主。」