富邦悍將今天以4比0擊敗味全龍，除了羅力繳出6局無失分好投外，申皓瑋、陳真各貢獻1發2分炮，有趣的是陳真打出去的全壘打還被在外野牛棚蹲捕的隊友張進德「接殺」。

7局上2出局一壘有人的情況，陳真面對龍隊第3任投手陳冠偉敲出左外野2分炮，助隊穩住勝果。「後來才知道球被阿德接到，當下自己專心在跑壘，沒注意到球被隊友『接殺』。」

除了被隊友「接殺」的有趣畫面，陳真開轟後的霸氣甩棒也成為焦點，但他有些不好意思的說：「後來覺得動作有點太大了，下次低調一點。」

陳真透露，由於上半季球隊戰績不理想，下半季開打前富邦球員們自發性集合講話，「那時學長說希望我們這些年輕球員能給他們一點熱情跟激情，他們傳授給我經驗、我們給他們熱情，互相感染讓球隊越來越好。」

在這樣的想互相感染的情況下，陳真棒打陳冠偉後帥氣甩棒，「知道他是不錯的投手，當下上場我就想說一定要有好表現，打出去瞬間滿有自信的，就想要感染給球隊。」

不過回到休息室後陳真才想到自己本季才打第2支，動作有些太大了些，總教練丘昌榮也有提醒，有激情、熱情是好事，但太多可能不好，可能會被投手丟，可以用喊聲、動作小一點，他說：「其實自己沒有想要特別表達什麼，只是想展現年輕球員的熱情而已。」

「接殺」陳真的張進德賽後說：「那時候自己在牛棚接補，往球場看就看到他打出來，覺得有機會就跑去接那顆球。」他透露過去在小聯盟打拚時，也常遇過牛棚設在外野，也常「接殺」隊友的全壘打球。