富邦悍將18日做出球員異動，原本因應周一補賽特別規定要拉上詹智堯，但由於昨天與中信兄弟打滿12局，決定拉上投手李子強補強投手戰力，另外野手部分則是2上2下，戴云真上一軍、王詩聰下二軍，之前因疫情隔離名單替補的李宗賢回到二軍，于森旭重回一軍陣容。

總教練丘昌榮表示，原本今天本來是要登錄詹智堯，但昨天延長賽且打滿12局，投手消耗比較多，因此因應周一補賽可多登錄1人的情況下，決定改拉李子強上來。

另外昨天賽後丘總曾提到，接下來球隊將會改變隊形，以「守備」為主，今天也做出異動，野手2上2下，其中李宗賢這邊球隊對他有另外安排，希望他能在二軍安心訓練，把守備基本功重新再來過。

「宗賢這邊球團有一起開會，希望能多給他一點時間去二軍做調整。」丘總認為，李宗賢對球隊來說是很重要的主力選手，但他從去年就有些狀況，今年也沒有改善的情況，「現在留在這邊（指一軍）對他的職業生涯發展不會比較好，所以球團有開個菜單，讓他去二軍安心訓練、出賽，何時回一軍就等之後二軍回報。」