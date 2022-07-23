前3次挑戰百勝失利，富邦悍將羅力不再讓機會溜走，今天面對味全龍繳出6局無失分好投，加上申皓瑋、陳真各1支2分炮助拳，以4比0奪下3連勝，羅力拿下新竹首勝也成為第4位「百勝俱樂部」成員。

「今天這個機會這輩子都不會忘記。」今天新竹球場湧進9528名球員進場，球隊抓下最後一個出局數後，現場球迷給予羅力掌聲，他也到外野答謝富邦球迷，回來後與隊友一一擊掌慶賀，「今天晚上球迷滿滿，氣氛也很好，空氣中就充滿著興奮感，能在新竹完成里程碑是非常難忘的。」

羅力是繼潘威倫、勇壯、謝長亨後第4位達成百勝的球員，同時也是外籍球員第2人，「從2012年起來台灣打球，自己就是按部就班完成工作，希望每天都能拿出最佳表現，能夠達成百勝我心存感激，也很珍惜來台打球的機會。」

富邦總教練丘昌榮之前在擔任中信兄弟打擊教練時就注意到羅力這名選手，他認為羅力最大特點就是每次出賽表現不會落差太大，帶給球隊很大的安定感，「他雖然偶爾會有單局失較多分的情況，但前五局幾乎都能帶給隊友安定感。」

丘總也提到，外籍球員要達成百勝更不容易，「代表他每年都要有穩定表現，球隊也要幫忙打下分數，總總的種種，能拿百勝非常不容易。」

羅力也不忘向身後最偉大的女人、他的老婆告白，感謝她一路的支持，「老婆我愛你，沒有你一路支持、把家庭照顧好，讓我無後顧之憂來台灣打球，就沒有現在的成就，謝謝你一路的支持。」

富邦悍將羅力達成生涯百勝。（富邦悍將提供）