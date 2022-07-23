斥資12億重新改建的新竹球場22日迎來重生後的首戰，不過球場仍有許多細節需要做調整，尤其是中外野全壘打牆外的灰白色建築物影響打者視線，今天賽前詢問味全龍、富邦悍將多名球員都反映，視野確實有受到影響。

昨天發現問題的林哲瑄今天賽前說道：「我就是看大家揮棒timing怎麼那麼奇怪，我自己也看不太到球，但（郭）天信（左打）打很多顆，我看不到半顆，幾乎是球快到了才看到。」他指出，新竹球場中外野視覺牆高度相較於其他球場高度不夠高，加上後方那棟建築物，影響到打者視線。

龍隊「大師兄」林智勝也提到，除了中外野後面的建築物，觀眾席是灰色同樣也會影響到打者視線，「看到球時，會從灰色再變成白色，可能必須要再架高起來，且要是純深色系。」他認為，或許現在沒辦法完全改善，只能盡快適應，希望球場能夠越來越好。

同樣是右打的劉基鴻也表示，觀眾席是灰色的，讓球的縫線不像其他球場比賽時看得那麼明顯，導致不太容易辨識球種，他苦笑說：「昨天本來以為是直球結果是變化球，下來時就有提醒隊友球不是很好辨識，必須要馬上做適應。」他昨天僅打一打席就因傷提前退場，最後遭到江少慶三振。

左打的戴培峰雖然沒有受到中外野建築物影響看球視線，但他點出另一個問題，就是新竹球場的燈柱讓球變太亮，讓自己有些看不太到球；李凱威則說：「來球也是會有點不清楚，建築物、觀眾席都有些影響。」但他點出另一個問題，在於本壘後方燈光滿暗的，「滿像台南球場的，且本壘後方的跑馬燈可能還要再高一點，打者打出平飛球時讓守備員會有球被吃掉的感覺。」

龍隊總教練葉君璋認為，中外野的那棟建築物確實是很大的問題，必須要做改善，尤其對打者視線有很大的影響，「平時看起來可能不是很危險，但如果那天投手狀況不好的話，投出近身球會讓打者反應變慢。」富邦總教練丘昌榮則說：「確實會有一些影響，但要改善恐怕不容易，只能多提醒球員。」

林哲瑄也舉例，就像投手規定不能用白色手套一樣，手套顏色跟球太接近對球員很危險，因為一開始如果判斷不到的話，要閃近身球也會來不及閃，「真的會很危險。」