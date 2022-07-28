富邦悍將今天前往「花果山」踢館，全隊敲出雙位數安打，包含范國宸、申皓瑋都有開轟紀錄，以10比6擊敗樂天桃猿，也讓桃猿吞下下半季首敗且中斷5連勝。

富邦上半季勝率不到3成，僅打出16勝1和43敗的慘澹戰績，下半季力圖振作。富邦從第2局到第5局、局局都有分數進帳，取得9比1領先。

5局下桃猿試圖反撲，趁著陳仕朋不穩之際追回2分，6局下再追回1分，7局下朱育賢2分炮一度追到3分差，但8局上富邦再添1分保險分，終場就以4分差勝出。

先發投手陳仕朋先發5局用87球，投出3次三振、被敲7支安打包含1轟、失3分，拿下本季第4勝（另有3敗）。范國宸敲出本季第5轟，單場5支2、2打點拿下單場MVP。

下半季出賽4場比賽拿下3勝1敗成績，總教練丘昌榮認為這是球員一起努力達成的，「我們還有許多不足的蒂芬，先把團隊意識提升起來，前2場是投手有不錯表現，這一場是打擊，但還是要一場一場來，希望大家每個打席、每個play都盡全力去打，不好的地方就在練。」

張冠廷今天3打數1安打，另外2次獲得保送上壘，首打席在滿壘時敲出帶有2分打點的一壘安打，成為勝利打點，他表示，自己只是想要先幫球隊拿分數，有分數進帳守備也比較安穩。

隊長林哲瑄日前因接球受傷退場，當時也是由張冠廷接替比賽，如今林哲瑄確定動刀、預估將休8個月，外野防區也要由新秀擔起責任，「肯定會想要扛起來，上去就是把最好表現拿出來，讓教練看到。」

富邦悍將申皓瑋。（陳麒全攝）

富邦悍將張冠廷。（陳麒全攝）