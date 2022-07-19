富邦悍將終於贏了！中職33年上半季例行賽最終戰19日在台南進行富邦與統一獅的保留比賽，賽前苦吞13連不勝的富邦在陳仕朋5局無責失好投帶領，加上申皓瑋追平轟、林益全超前安，以4比3勝出，相隔28天再嚐勝利滋味。

這場保留比賽原本是4日進行，但比賽打不滿2局就因雨保留至昨天，比賽從2局下、獅隊一壘有人打起。富邦原本先發投手羅力沒續投，改由左投陳仕朋接替。

但陳仕朋面對首位打者高國慶就被敲出二壘安打，抓下1出局後陳重廷偷點形成內野安打，讓獅隊僅用5分鐘就追平。接下來陳仕朋牽制一壘時林益全發生接球失誤，讓獅隊趁勢攻下超前分，獅隊單局攻下3分逆轉。

落後的富邦展現韌性，5局先靠高國輝左外野德州安打追回1分，6局申皓瑋敲出本季第3轟，用陽春炮助隊追平，7局則是利用獅隊游擊手林靖凱傳球失誤、林益全敲出適時安打打回超前分。

陳仕朋接替登板用85球投5局，投出3次三振、2保送，被敲4支安打失2分非責失，隊友在7局上幫他打回超前分，接續登板的賴智垣、歐書誠、曾峻岳都力保不失，陳仕朋拿下本季第3勝，也讓富邦繼6月21日後再嚐勝利滋味，也避免追平聯盟單季最長連不勝的慘紀錄。