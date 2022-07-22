新竹棒球場22日起展開味全龍主場三連戰，迎戰富邦悍將，首場賽事完售滿場，約1萬名球場進場同歡。總統蔡英文、前市長林智堅、前副市長沈慧虹、代理市長陳章賢、教育部常務次長林騰蛟、中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人，也到場見證全新棒球場首場賽事。

蔡英文致詞時說，經過6年努力，新竹棒球場改建完成，職棒賽事再度來到新竹市開打，更重要的是，新竹棒球場也成為味全龍進駐主場。她說，味全龍是職棒元老球隊，球迷都會說「龍魂不滅」，去年味全龍回到職棒一軍舞台，而46年歷史的新竹棒球場也回來了。

提到新竹棒球場的改建營運，蔡英文也感謝蔡其昌會長，新竹市府及球團積極奔走協調，最後成功完成任務，非常期待精彩的職棒賽事，可以重新帶給我們新竹市民滿滿的感動。

蔡英文說，歡迎民眾進場看職棒，挺棒球，有大家的支持，職棒一定會愈來愈好，請大家好好享受比賽，享受新的球場設施。

開幕戰原訂邀請蔡英文總統擔任開球嘉賓，臨時改為代理市長陳章賢開球。陳章賢說，新竹球場向市民請假今終於銷假上班，「但等待是值得的，今晚的新竹很光榮、很熱情！」

中華職棒大聯盟會長蔡其昌表示，新竹市立棒球場整理好後，等於「開學」了，中華職棒無縫接軌立刻來上課，「謝謝所有的貴賓與球迷朋友，中華職棒回來新竹了，加油！」