富邦悍將洋投羅力16日先發投不滿5局就退場，挑戰百勝失利，球隊最終也苦吞11連敗，他將敗責一肩扛，「團隊表現出很想贏的感覺，為我先打下很多分數，很可惜剛好是狀況不好的一天。」

羅力昨天前3局未失分，打線也給予火力支援，攻下4分也把樂天桃猿先發投手陳冠宇打退場，但他第4局碰上亂流，單局丟掉4分，5局續拚勝投資格，但未回穩，2支二壘安打又讓他丟掉1分，再保送林承飛後被換下場，退場時是敗投候選人。

近期球隊正處連敗低潮，羅力當然會想要幫助球隊止敗，「身為比較資深、年長的球員，自己上場就是想要幫助球隊扭轉氣勢，很不幸的昨天沒有辦到。」

羅力坦言昨天自己的狀況不佳，雖然隊友早早幫他打了4分，但他在1個半局中就花光，他自省，昨天自己的節奏有些跑掉，整場比賽都在找節奏，想辦法把球壓低，「可惜球路都偏高，要利用接下來的這段時間盡快調整。」

羅力本季前2場先發出賽都順利取勝，生涯勝場數累積99勝，但後來挑戰百勝先是碰上確診，後來比賽又因雨保留，昨天則是狀況不佳，但他認為並不是受到長時間等待的影響，「自己都有做好心理準備，就是要準備贏球，最後結果不如意，但自己都有做好努力，不管遇到什麼事都要想辦法克服。」