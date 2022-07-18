富邦悍將投手李子強原本使用淺藍色手套，但一登板就被要求更換手套。（富邦悍將提供）

富邦悍將18日以1比8不敵味全龍，苦吞13連不勝，不過此役中繼3.1局的李子強表現不俗，直到8局才因隊友找不到球、被跑出場內全壘打才失分。

今年球季因應周一補賽各隊可多登錄1名球員，由於昨天富邦與中信兄弟打到12局，考量投手消耗較多，只能捨棄讓詹智堯補足出賽數，決定改拉投手，沒想到原本要叫上來的二軍球員因報到前快篩陽性，因此緊急通知原本休假的李子強。

李子強說：「今天本來二軍放假，我已經回到台南的家，結果在下午2、3點接到球隊電話，還先到嘉義拿裝備，到新莊已經快要晚上7點。」

雖然與球隊會合時間晚，也沒太多時間熱身，李子強卻很快能進入比賽狀況，5局接替江國豪投球，順利讓邱辰敲出右外野飛球，抓下該局第3個出局數。

但在一登板時李子強就突然被主審檢查手套，最後認定手套顏色太淺，必須做更換，「心情是沒有受到影響，但比較納悶的是，其他隊有投手的手套顏色更淺卻可以使用，自己卻不能用，而且在二軍時自己也有使用。」

李子強今天總計共投3.1局，投出3次三振、無保送，被敲4支安打包含1支場內全壘打失掉2分，看到隊友戴云真第一時間誤以為是界外，發現時壘上2名跑者都已經跑回來，李子強說：「其實那一球不好處理，我不會覺得怎樣，因為味全牛棚那麼人很多，我自己也看不多球跑去哪裡。」

事實上李子強2個月前在跑步時不慎拉到腰，近2個月都是在復健的情況，直到12日才在二軍中繼2局，「很感謝這段時間教練們積極協助我，讓我趕快找回球感，今天雖然表現得還可以，但對打者的決勝球還要更精進，常出現兩好球後抓不下來的情況。」