富邦悍將江少慶上半季表現不佳，近期積極做調整，他自評「有很大、很大的進步空間」，希望能把握這段僅存的時間把自己準備好，在下半季開始有全新表現；不過他投球時時常被捕捉到「瞇瞇眼」的情況，今天賽前他也解密，原來是自己有閃光的問題。

江少慶今年上半季表現不理想，先發出賽10場拿下1勝7敗，自責分率5.84，其中僅3場優質先發，近3場登板更是首局都有失分情況，他也利用這段時間積極做調整，為下半季新竹3連戰先發備戰。

「一直在努力調整，希望能在僅存的時間把自己準備好。」江少慶表示，這段時間羅曼、林正豐、蔡明晉3名投手教練都有跟他提點一些問題，「所有面向都有做調整，他們在我身上的共通點都是一樣的。」

對於首局失分的問題，江少慶自認是自己的問題比較大，「想要有漂亮的開局、為球隊盡一份心力，有些東西太想掌握，反而不是你想的這樣，平常心才會有更好的表現。」

而他去年在台南出賽時，就因為燈光較為昏暗，看捕手暗號出現比較吃力的表情，今年還是常被捕捉到他站在投手丘上「瞇瞇眼」看暗號，他坦言自己有閃光的問題，但由於自己不習慣在比賽時戴隱形眼鏡，目前只能請捕手配合，在指甲上擦一些比較亮的指甲油，幫助他看暗號。

「五局過後通常比賽都是靠燈光，捕手的那個小角落真的是比較昏暗。」江少慶表示，之後可能利用休季期練習配戴隱形眼鏡，他也感謝捕手群的配合，「像是（戴）培峰，他都會擦比較亮的，也是確保大家安全。」