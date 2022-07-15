今天聯盟場外傳來驚人消息，據名記沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，溜馬向太陽中鋒艾頓(Deandre Ayton)開出4年1.33億美元的頂薪合約，這是史上受限自由球員收到的最大合約報價，而太陽有兩天時間選擇是否跟進，接著這場搶人大戰很快就結束，太陽收到消息後立刻跟進此份報價，確定將艾頓留在陣中，直到美國時間明年1月15日才能交易他。

The Suns are matching the Pacers’ four-year, $133M maximum offer on Deandre Ayton, per @ShamsCharania pic.twitter.com/yEgI3ZySm1 — Bleacher Report (@BleacherReport) July 15, 2022

太陽中鋒艾頓今年休賽季成受限自由球員，離隊傳聞始終沒有停止過，今天溜馬向他祭出4年1.33億美元報價，艾頓也接受了，但太陽能在48小時內決定是否跟進，而接著據沃納洛斯基、查拉尼亞(Shams Charania)後續指出，太陽毫無猶豫跟進報價留住艾頓，但目前艾頓擁有1年交易否決權，球隊最快明年1月15日才能送走他，下季也不能將他交易到溜馬。

太陽與艾頓談判不斷出現問題，太陽去年季外不肯給出頂薪續約，讓艾頓非常失望，本季又傳出太陽不願給他3000萬美元年薪，美媒在今年6月時就報導艾頓「有些微可能」離開球隊，艾頓的經紀人達菲(Bill Duffy)也對此表示不解，之後艾頓出走的傳聞陸續出現，他是否值得頂薪也成為外界熱議的話題，上季他場均貢獻17.2分10.2籃板，投籃命中率有63.4%。