看來韋斯布魯克已經完全不想繼續待在湖人打球！根據《ESPN》在16日報導，韋斯布魯克已經跟合作長達14年之久的經紀人方契分道揚鑣，原因就在方契認為韋斯布魯克續留湖人是最佳選擇，可是韋斯布魯克並不這樣想，雙方當然無法繼續合作下去，也代表韋斯布魯克只想離開湖人。

方契今天透過新聞稿發表聲明內容如下，「我為韋斯布魯克代理了14年，我為我們的合作感到自豪，包括一次非常成功的2008年選秀，一份超級頂薪合同，以及歷史上唯一一份重新談判且延長的頂薪合約。

在韋斯布魯克成長為時尚界名人過程中，我也一直支持他，最近還為他連續策劃3筆交易，最終將他交易到了他的家鄉球隊湖人，每次球隊都放棄了有價值的球員和資產來得到他，而每次一個新的組織都歡迎他的到來，我們一起優雅而有格調地完成這些交易。

現在，他有可能進行4年內的第4筆交易，而自由球員市場告訴湖人，在任何交易情形中，他們都必須為韋斯布魯克附加額外價值。即便如此，這樣交易可能會要求他立即通過買斷離開新東家。

我相信這種交易只會降低韋斯布魯克價值，他最好的選擇是留在湖人，接受湖人總教練漢姆公開提供的先發角色和支援。他是籃球名人堂的首選入選者，在退役前他將再次證明這一點。不幸的是，在他的最佳前進道路上，我們之間存在不可協調的分歧，因此我們不再合作，我祝他和他的家人一切順利。」