漢翔(2634)由董事長胡開宏領軍，在兩年一度的英國法茵堡國際航展，與全球發動機製造大廠勞斯萊斯(Rolls Royce)簽訂新一代發動機Pearl 10 X的5項發動機核心零組件，包含壓縮段及燃燒段的7年長期合作意向書(Letter Of Intent)，拓展民用及國防業務，希望能搶下更多國際訂單。

漢翔自2009年成為勞斯萊斯策略夥伴，雙方在2015年啟動Pearl 15發動機的同步工程業務，並深化合作Pearl 700發動機性能提升案。本次於法茵堡國際航展雙方再次合作，由漢翔承製該系列發動機核心零組件，如前段壓縮機匣與多項燃燒段零組件，其中包含具有科技機敏性的關鍵零件-燃燒筒(Combustor Liner)。Pearl 10 X發動機將搭載於達梭航太新世代商務噴射機Falcon 10X，第一架飛機將預計於2023年開始總組裝。

勞斯萊斯長期專注於雙走道客機及商務噴射機市場，其中商務噴射機發動機，已成功打入全球三大商務噴射機製造商，如達梭航太公司、灣流航太公司及龐巴迪航太公司。近期全球疫情趨緩，各國邊境解封，人民生活回復正常，航班日漸增加，飛機需求數量將上升，順勢推動發動機的訂單，漢翔承接勞斯萊斯的發動機業務，可望帶動營收大幅成長。