近來艷陽高照，氣象局表示，今天持續高溫，北部、東半部高溫仍在38度左右，應注意防曬、防中暑，而眼睛是靈魂之窗，眼科醫師提醒，民眾選配墨鏡防日曬時，鏡片要能抗UV400以上，且鏡片並非越暗越具防護效果，「選錯墨鏡對眼睛危害更大。」

嘉義長庚醫院眼科醫師陳肇寅表示，室外活動最好配戴防紫外光的眼鏡，避免陽光或紫外線對眼睛的傷害，眼睛敏感處為位於眼球正後方的黃斑部，最怕紫外線與陽光，「若一直曬太陽，黃斑部會脆化、老化，症狀為影像扭曲。」

他表示，選購墨鏡第一大重點為鏡片是否為抗UV400以上，若太陽眼鏡不是用抗UV鏡片，即不具抗紫外線效果，戴久了更傷眼，易導致視網膜黃斑部病變。

陳肇寅並表示，墨鏡若非具有抗UV的鏡片，只能將光度降低，不能阻擋紫外線，民眾配戴只能擋強光、無法阻隔紫外線的太陽眼鏡時，因看出去的光線變暗，更易直視太陽，且此時瞳孔會放大，眼睛反會接受比不戴太陽眼鏡更多的紫外線，對眼睛的危害更大。