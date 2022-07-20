台灣運彩xT1聯盟台中葳格太陽隊與在地贊助商晨悅診所進行合作，分別在上周六（16日）與本周一（18日）進行兩梯次的團隊健康檢查，攜手為每一位球員及隊職員的健康做把關。

休賽季期間，台中葳格太陽安排所有隊職員進行健康檢查，與預防醫學機構晨悅診所合作，針對球員及隊職員量身打造符合職業規格的健檢方案，從基本的身高體重、視力檢查、血壓量測，到進階的Inbody身體組成分析、眼底攝影、骨質密度、運動心電圖、Ｘ光等專業項目，讓隊職員能更深入瞭解自身的身體狀況。

首次參與職業規格健檢的太陽隊後衛丁聖儒，分享了這次健檢體驗，並提及與自己過往在美國參與健檢的差別：「這裡的健檢環境相當舒適，醫療器材也都十分專業，其中對於眼底攝影及運動心電圖最為印象深刻，大學時期在美國進行的主要都是基本的檢查，並沒有心電圖、X光等項目。」

而在本次健檢項目中，球團針對運動員特別安排的骨質密度及運動心電圖，丁聖儒也提出了看法：「骨質密度主要是測量我們身體的骨頭結構，這與我們球員在場上比賽時是否會容易受傷有關；而運動心電圖則是透過踩飛輪的方式進行量測，藉由速度或坡度的改變，檢查心肺功能以及血壓和心跳的變化。」

台中葳格太陽與預防醫學機構晨悅診所，透過專業、客製化的健康檢查項目，讓球員們瞭解自身的身體狀況，進而在賽季期間的自主訓練時，因應自身身體狀況來調整訓練內容。以預防醫學結合運動科學，增進球員們的身心健康。

孫思堯量測骨質密度。（葳格太陽提供）