FOM ACADEMY 合作備忘錄簽署，左為風訓公司總經理蔡明格，右是FOM ACADEMY理事長。(台中港務分公司提供)

WIND POWER董事長小松﨑衞(左)與風訓公司總經理蔡明格(右)，雙方簽署合作備忘錄。(台中港務分公司提供)

風訓公司教師團隊於日本福島縣，完成我國首件日本訓練服務案。(台中港務分公司提供)

台灣港務公司配合離岸風電產業發展政策，攜手台電、台英風電、中鋼、台船及上緯新能源等5家公司，2018成立台灣風能訓練股份有限公司引進國際風能組織標準課程，為風電產業鏈提供與國際接軌的訓練認證與客製化課程服務；目前開辦包含GWO基礎安全訓練、基礎技術訓練、吊掛指揮等超過20項GWO訓練模組，並連續2年蟬聯亞洲區域最大的GWO訓練機構。

台中港務分公司指出，隨著各國離岸風電逐步發展，風訓公司今年積極發展合作機會，並於7月完成日本訓練服務案，成為我國首間執行日本風電訓練服務之訓練單位，展現該公司從訓練技術導入、在地經營至海外輸出，具備技術輸出及晉升亞洲國際品牌實力。

風訓公司透過我國人才培育經驗分享，協助日本、越南等各風電新興市場業者掌握人才培育方針，並發展跨國合作關係；於7月7日及15日由總經理蔡明格代表拜訪日本在地業者，與福島縣FOM ACADEMY理事長渡辺誠及茨城縣WIND POWER GROUP董事長小松﨑衞簽署合作備忘錄(MOU)，共同攜手在GWO國際風電訓練標準課程及推廣風電產業安全訓練等議題上交流合作。

風訓公司總經理蔡明格說，「風訓公司將透過台灣離岸風電人才培育及GWO訓練經驗分享，協助日本合作企業更加快速掌握GWO訓練模組、風電產業訓練需求等議題，促進日本風電人才培育發展。」

FOM ACADEMY理事長渡辺誠表示，「未來福島縣將大量發展風力發電，期待這次與風訓公司的合作機會，FOM ACADEMY將可於福島縣建置GWO訓練中心，為在地人才及產業業者提供高品質、專業之訓練服務。」

WIND POWER GROUP董事長小松﨑衞則回應，「WIND POWER GROUP規畫開設綜合培訓中心，以培養能夠維護及檢查風力發電以及應對緊急情況的專業人才，項目預計於2024年啟動。」

風訓公司今年在國際競標中勝出，斬獲2份日本訓練顧問服務訂單，並尚有多家正積極洽談中，為國內首間風電培訓機構跨足海外市場，展現我國風電人才培育國際競爭力，未來亦將積極拓展國內外訓練合作機會，打造國際風電訓練領導品牌。