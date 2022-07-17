根據《看台報告》記者傑克費許爆料，隨著最近頻頻出現破億美元合約，尼克前鋒巴雷特與熱火後衛希洛也都開口跟球團索討頂薪續約，問題是身為表現還不穩定的年輕新秀，兩人根本還沒打出足以說服球團給予頂薪續約的優異表現，只能說有點「白目」。

身為2019年選秀探花，且是尼克積極培養的新秀，巴雷特眼見2019年狀元錫安威廉森與2019年榜眼莫蘭特都拿到頂薪續約，自然想要比照辦理，可是他上季雖拿場均20.0分、5.8籃板及3.0助攻，卻還沒達到能拿頂薪續約標準，仍需交出更好表現才行。

至於希洛身為上季年度第六人得主，雖有場均20.7分、5.0籃板及4.0助攻，他在防守端的問題仍然無解，因為他的身體素質欠佳，總是被對手當成打點對象，也讓他很難爭取到頂薪續約條件，不過他才22歲，或許還有時間改善這些明顯缺點。

不管是巴雷特或希洛，未來或許都有機會拿到頂薪續約，只是當前兩人都還需要更多時間證明自己值得球團給出那種價碼，如果只會自視過高，恐怕換來的就是遭到棄用或交易走人的悲慘命運了。