美國總統拜登昨（20）日在一場致詞中疑似表示自己「有癌症」，立即引發網友熱議他是否又口誤，或者是重磅宣布自己的身體狀況，不過外媒記者隨即打臉網路上的各種揣測，指出先前的健檢報告中就已經公開拜登曾經罹患皮膚癌，白宮稍後也澄清，拜登致詞中所謂的癌症就是先前的皮膚癌，只是時態上誤用了現在式「有」。

Did Joe Biden just announce he has cancer?



“That’s why I — and so damn many other people I grew up with — have cancer.” pic.twitter.com/lkm7AHJATX — RNC Research (@RNCResearch) July 20, 2022

綜合「福斯新聞」（Fox News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國總統拜登昨日前往麻州薩默塞特郡（Somerset）巡視一座前燃煤電廠，並且討論了為了對抗氣候變遷所簽署的新行政命令，他也提到了兒時在德拉瓦州（Delaware）生活的情形，指出住家附近就有一座煉油廠，導致他自己與許多一起長大的朋友都「有癌症」。

拜登說當時母親總是要求開車接送他們、不讓他們走路，每次開車後，母親都必須啟動雨刷，刮掉擋風玻璃上的浮油，「這就是為什麼我、以及這麼多與我一起長大的人有癌症（have cancer），以及為什麼長久以來德拉瓦州有這個國家最高的癌症率。」

拜登此話一出立即引發網友熱議，疑惑拜登是又口誤還是「重磅宣布」自己罹癌。真清晰政治網站（RealClearPolitics）共同創辦人貝文（Tom Bevan）發布推文：「癌症？這要不是總統史上最大的重磅消息，就是最大的口誤。」

Cancer? This is either the biggest bombshell in presidential history or the biggest gaffe. https://t.co/oFu1hH2gzK — Tom Bevan (@TomBevanRCP) July 20, 2022

美國共和黨全國委員會（Republican National Committee, RNC）旗下推特帳號「RNC Research」也發布推文質疑，「拜登剛宣布自己有癌症嗎？」

《華盛頓時報》（Washington Times）專欄作家楊恩（Tim Young）開玩笑說：「也許拜登是說，他自己本身對美國來說就是癌症。」

不過針對網友炸鍋，包括華盛頓郵報記者凱斯勒（Glenn Kessler）、政治新聞網站POLITICO白宮記者史坦（Samuel Stein）等人都打臉，指出先前的健檢報告就顯示拜登在上任前就已經切除好幾個非黑色素瘤皮膚癌（Non-melanoma Skin Cancer），凱斯勒更開砲：「這則推文有多蠢？查一下拜登的健檢報告吧，在他當總統前，他就已經切除好幾個非黑色素瘤皮膚癌，RNC Research都沒人做這種常見程序嗎？」質疑RNC Research發推文前不先查證。

screen shot from the report pic.twitter.com/gshqJPl57a — Glenn Kessler (@GlennKesslerWP) July 20, 2022

凱斯勒後續又貼出一張2021年白宮醫生為拜登撰寫的健檢報告截圖，內容提到「拜登兒時花很長時間在太陽下」，「在他開始總統任期前，透過莫氏手術切除了好幾個局部的非黑色素瘤皮膚癌。」

Biden's physical showed he had several non-melanoma skin cancers removed before the start of his presidency. https://t.co/o2CysEErIl — Sam Stein (@samstein) July 20, 2022

隨後白宮發言人貝茨（Andrew Bates）也轉發凱斯勒的貼文，後續一名白宮官員也向「福斯新聞」證實，拜登的發言就是指過去已經切除的皮膚癌，而他不小心將時態說成了現在式。