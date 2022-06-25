國內出現首例猴痘境外移入個案，是一名25歲男子，本月16日自德國搭機返台，20日出現發燒、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，初步匡列接觸者20人。個案發病後曾前往高雄就醫，接觸過3名醫護人員，引起關注。

高雄市衛生局今表示，經疫調個案就醫時待在戶外診療站，3名醫護都身著完整防護裝備，評估無傳染風險，目前持續健康追蹤無異常。