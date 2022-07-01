文創設計旅店承億集團攜手台壽保，進駐亞洲新灣區的高雄總圖BOT案旅館營運，斥資近10億元打造的全新品牌「承億酒店TAI Urban Resort」預計8月正式試營運，集團今（1）日率先公布首階段營運空間的3大亮點，後續將逐步對外揭露。

承億集團表示，高雄承億酒店於24樓打造全球唯一的高空懸挑透明無邊際泳池，讓游泳者如同在高空中飛翔般漂浮在港都市景上，下午時分更可自高空池畔邊一覽西子灣夕陽美景，絕對將堪比台北101、成為另一台灣國際知名朝聖點。

其次，承億酒店24樓無邊際泳池池畔邊的餐飲空間，將有2間風格酒吧餐廳進駐，包括以板前料理提供日式烤物串燒、搭配日式清酒的「酉名酉丁」餐廳，以及全台五星級酒店中首間以Cyberpunk為設計風格的風格調酒系酒吧「RAR BAR」。

承億集團表示，「酉名酉丁」名稱取自唐詩「半酣得自恣，酩酊歸太和」，意在打造都市叢林裡的忘機之處，以白日風景夕陽晚霞下酒。RAR則將電腦解壓縮檔名拆解為Release、Alcohol、Relax，除了提供經典調酒及創意特調，中午下午茶時分則將提供質感輕食料理。

最後，自1樓接待入口處的書牆走入，承億酒店將飯店大廳設定在25樓，讓港灣美景、光影變換及西望柴山東眺大武山的山稜線交織為圖，作為酒店旅客專屬的地景閱讀。挑高樓層的飯店大廳窗前一側設有茶軒，中心將有書籍延伸為牆的閱讀廣場、藝術裝置及擺件。

承億酒店設有208間客房，以及主題自助吧餐廳「日全食O Day」、米其林二星主廚博雅維（Xavier Boyer）操刀主理的法式餐廳「Papillon」，以及全高雄唯一360度環景高空酒吧「BAR KAO」等餐飲空間。

此外，由台灣知名獨立書店品牌青鳥書店與文化媒體Verse共同經營的「承風青鳥」，將是承億酒店的一大亮點。22樓將有頂級SPA品牌「澄SPA」進駐，攜手台中知名婚宴品牌「萊特薇庭」打造的3層樓宴會廳，則目標成為南台灣一站式奢華婚禮體驗的代名詞。