高雄6月買賣移轉棟數3,358棟，月減7.9％，年減20％，不過，楠梓區因受惠台積電設廠效應，熱度不減，6月以609棟居全市之冠，年月雙增，月增10.1％、年增達68.7％，移轉棟數609棟創下楠梓區史上次高紀錄，也是台積電議題發酵以來的交易最高峰。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮1日表示，高雄在去年第4季受惠台積電規畫在高雄煉油廠舊址設廠效應，房市價量攀上高基期，歷經一陣去化後，加上今年開始受通膨、升息與房市政策變化，購屋族觀望心態轉趨濃厚，都讓房市冷度明顯有感。

不過，觀察今年單月、第二季及上半年總移轉量，雖不比去年，但與歷年同期來看，其實整體表現仍保有一定水準，也顯示高雄買氣仍強。李家妮指出，下半年高雄房市走向，仍需觀察疫情與大環境政經變化，然而除了住宅交易之外，高雄逐步轉型科技城市有成，在工業地產、商用不動產需求表現上仍可期待。

高雄6月買賣移轉棟數3,358棟，月減7.9％，年減20％，累計今年第二季總移轉棟數為1萬395棟，比去年同期的1.24萬棟，年減16％，累計今年上半年總移轉棟數為2萬718棟，比去年同期的2.20萬棟，年減6％。

李家妮表示，高雄6月買賣移轉棟數前三大行政區，以受惠台積電設廠效應熱度爆發的楠梓區，以609棟居全市之冠，年月雙增，月增10.1％、年增達68.7％，其次為鳳山區，以394棟居次，月減11.9％，年減22％，左營區以392棟第三，月增16.7％，年減27.4％。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東陳志遠表示，去年上半年主要受房地合一2.0新制上路影響，為了趕搭末班車，移轉量在6月前衝高，整體基期較高，也讓今年單月、單季及上半年同期年減幅明顯。

陳志遠指出，觀察目前高雄整體交易市況表現趨緩，主要還是受幾項因素影響，包括賣方惜售、案源量少、買賣雙方價格認知差異仍高等因素持續存在，另外，就是卡在房貸問題上，除了央行二度升息負擔升壓，讓購屋族更審慎評估購屋預算之外，高雄房價持續上漲，銀行鑑估似乎還跟不上房價，與市價約有1成左右差距，因此，就有不少交易案件，是因為購屋族可貸額度不符預期，得補強財力信用或提高自備款等方式，拉長了銀行核貸期，成交期也相對延長。