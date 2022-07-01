為呼應設計盛事將在高雄舉行，高市府推出「青年租屋改造計畫」，徵選10組未滿30歲的高雄租屋青年，攜手知名YouTuber改造租屋環境，讓設計不只是藝術展覽，而是走進家裡。

2022文博會與台灣設計展2大盛事將在高雄舉行，高雄市政府啟動「台灣設計設計台灣」系列活動，希望用設計改變生活、改造城市。青年局今天發布新聞稿指出，推出「青年租屋改造計畫」，攜手知名空間設計YouTuber「小宅實驗」，一同為在高雄租屋、初入社會的青年，提升居家環境。

呼應設計盛事將在高雄舉行，高雄市政府推出「青年租屋改造計畫」，攜手知名YouTuber改造租屋環境，讓設計不只是藝術展覽，而是走進家裡。圖為改造示意圖。（圖/ 中央社）

青年局長張以理表示，「青年租屋改造計畫」以青年設計、產業創新與青年安居為核心，用空間設計角度切入，協助青年以設計思維改造生活，讓民眾了解設計服務產業的創新發展，也讓根留高雄的租屋青年擁有良好的住屋品質，感受設計帶來的改變。

張以理說明，活動徵求對租屋環境有故事、有理念的青年，邀請經營「小宅實驗」、同為高雄年輕人的Penny一起動手改造，讓「設計」不再只是一場藝術展覽，還能走進家裡，鼓勵民眾運用創意設計解決問題，也讓移居青年知道，「雖然房子是租來的，但是生活可以充滿設計力」。

青年局指出，活動將透過改造過程，了解青年在高雄發展的故事、對在地生活的情感與對租屋環境改造的期待，透過全程影像記錄居家軟裝的布置過程，向民眾傳達透過小小預算，也能將租屋處打造成兼具舒適與質感。

徵件參與者條件包含在高雄租屋、目前居住總坪數為15坪以下、年齡18到30歲、並提供房屋租賃契約證明與房東授權改造同意書，以及提供關於自己和在高雄築夢的故事、改造原因和理念、對空間改造設計概念與租屋環境介紹。預計選10組，除有Penny親自到府改造空間，並有多項贊助的家具家飾軟裝，免費提升居家環境。

更多活動詳情可搜尋高雄市政府青年局與「小宅實驗」的官方網站、FB、IG，報名時間自7月1日起至7月15日傍晚5時止，申請文件可電洽青年局，或於青年局官網 （https://reurl.cc/41VxpV）下載。（編輯：張芷瑄）1110701