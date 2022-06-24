梅雨季節後容易滋長蚊蟲，台灣5月到11月屬於登革熱好發期，高雄22日出現今年首例登革熱境外移入確診個案，該案是一名女子從越南返台後，出現發燒、骨頭痠痛等症狀，就醫確診登革熱，目前全台共有5例境外移入個案，高雄市副市長林欽榮24日在高美館出席登革熱大掃蕩誓師活動，希望防堵登革熱本土確診個案出現。

林欽榮指出，目前已經進入夏季登革熱流行期，高溫多雨的環境適合病媒蚊生長，依據衛生局病媒監測數據顯示，各行政區的布氏指數、容器指數等數字直線上升，現已瀕臨紅燈警戒，因此，特別率衛生、環保、民政局等單位約100人，於鼓山區美術館廣場周邊擴大登革熱環境大掃蕩。

林欽榮表示，高雄近日出現首例登革熱境外移入個案，該案是一名女子在6月18日從越南入境，因出現發燒、骨頭痠痛等症狀，就醫後於22日確診並已收治，雖然目前尚未傳出登革熱本土病例，但仍應謹慎戒備，做好登革熱防治工作，希望能延續高雄登革熱零本土的紀錄。

林欽榮強調，現今東南亞地區登革熱疫情肆虐，提醒民眾自高流行風險區返國時，務必注意自身健康狀況，同時也應加強社區環境及住家室內外孳生源檢查，降低病媒蚊密度。