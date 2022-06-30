國民黨中常會昨日（29）確定，徵召黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長。針對國民黨副秘書長王育敏22日稱，黨中央做了兩份公信力與可信度都禁得起考驗的內參民調，結果都顯示柯分別位居1、2名，孫文學校總校長張亞中發言人何啟聖提出「10大疑點」。至於藍營高雄市長之亂也掀起討論，不少網友持悲觀態度，有人更直言：「柯志恩至少輸50萬票。」

國民黨副秘書長王育敏22日指出，黨中央於6月11日至13日以及14日至17日，對高雄市長人選進行電話民調做了兩份內參民調，這兩份民調顯示柯志恩分別位居1、2名，該份民調的機構公信力與調查方法的可信度都禁得起檢驗。

何啟聖昨日在臉書發文，針對這份民調提出「10大疑點」，包括民調是如何進行？有無採行現行民調的「CATI（電腦輔助電話訪問）系統」？還是採取網路民調？分層抽樣各年齡層的比例如何？有無進行對比式民調？是否採市話與手機並行？比例各是多少？抽樣數有多少？有效樣本有多少？拒訪比例多少？這些民調相關的專業問題，在黨中央的答覆中，付之闕如。

此說法引熱議，網友湧入何啟聖臉書與《中時新聞網》留言：「柯志恩至少輸50萬票」、「難過想哭！高雄這下穩輸了」、「對我來說，高雄選舉已經結束了」、「如果是一個錯誤的人選，未來的選戰既不精彩，也不可期」、「身為一個深藍支持者，國民黨淪落權謀、算計、密室操作」、「身邊太多太多朋友放棄這阿斗的國民黨」、「柯志恩是非常好的人才，只是放到高雄擺錯位置，非常可惜」。