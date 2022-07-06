國民黨苗栗縣長與花蓮縣議長張峻提名惹議，全國正副議長聯誼會總會長蔣根煌今在常會上親遞連署聲援兩人陳情書給主席朱立倫表達心聲，會後蔣也與朱短暫閉門會談。蔣轉述，會談過程朱表示沒有不提名張峻，苗栗縣長提名有徵詢地方。

蔣根煌表示，他確實跟朱立倫聊苗栗縣長鍾東錦爭取參選苗栗縣長，以及花蓮縣未提名張峻的事情，要朱聽地方聲音，有地方才有中央，朱則解釋都有溝通，也好幾趟。

蔣根煌說，苗栗縣長提名爭議部分，朱立倫有提到，以前鍾東錦有跟苗栗大老說不選縣長的一些事情，後續提名是否可能轉圜，大家再繼續協商。至於會不會離挺鍾參選縣長到底，蔣坦言，要看黨的考量與團結，大家再來協商一下。

地方質疑國民黨徵召農田水利署前苗栗處長謝福弘參選苗栗縣長，人選太弱。蔣根煌表示，是有人說謝比較弱，但他不知道；鍾東錦會不會參選到底也要看他個人想法。

至於張峻爭議，蔣根煌說，朱立倫承諾張峻提名一定沒問題，不會是外傳的那樣，黨中央沒有不讓張選，張峻與秘書長黃健庭現在也有在連絡一些事情，全國正副議長聯誼會明天也會依規劃去花蓮聲援張峻。

黨副秘書長謝衣鳳表示，最近正副議長聯誼會的確對國民黨部分提名有意見，選策會對不同地區提名由不同的人負責，不是由單一的人在後面操控，不是如外傳選策會個別成員傅崐萁就可影響結果。

謝衣鳳轉述，提名過程有些不方便對外說明，但對選策會決議，朱立倫會一肩承擔所有提名責任，對個別的正副議長有疑義，也會與黃健庭盡全力溝通協調。